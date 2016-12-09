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9 декабря 2016 г.
Стандарты поведения госслужащих / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

В Ставрополе пройдет телефонный марафон об антикоррупционных стандартах поведения госслужащих

9 декабря в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края будет открыта телефонная линия «Социальной справочной» по вопросу антикоррупционных стандартов поведения государственных гражданских служащих. Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан по теме по телефону (8652) 71-35-02 с 9 до 18 часов.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161209/v_stavropole_proydet_telefonnyy_marafon_ob_antikorruptsionnykh_s_98677.html
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