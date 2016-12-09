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9 декабря 2016 г.

В Новоселицком районе в ДТП с водосточной трубой погиб 35-летний водитель

В Новоселицком районе в ДТП с водосточной трубой погиб 35-летний водитель

8 декабря около 20 часов на улице Веселая села Журавского Новселицкого района водитель автомашины «ВАЗ-21150» не справился с управлением, съехал с дороги и налетел на водосточную трубу. 35-летний водитель, житель села Журавского, погиб на месте, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/v_novoselitskom_rayone_v_dtp_s_vodostochnoy_truboy_pogib_35letni_98698.html
Фотография к статье В Новоселицком районе в ДТП с водосточной трубой погиб 35-летний водитель
В Новоселицком районе в ДТП с водосточной трубой погиб 35-летний водитель
В Новоселицком районе в ДТП с водосточной трубой погиб 35-летний водитель
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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