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9 декабря 2016 г.

В Невинномысске задержали гражданина, более 7 лет находившегося в федеральном розыске

В 2009 году в отношении жителя Кочубеевского района было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска не раз выезжали в другие субъекты Российской Федерации. Была получена информация, что злоумышленник скрывается на территории Краснодарского края, в столице которого его и задержали. Сейчас мужчина доставлен в отдел МВД России по Невинномысску. Производство по уголовному делу возобновлено, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/v_nevinnomysske_zaderzhali_grazhdanina_bolee_7_let_nakhodivshego_98692.html
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