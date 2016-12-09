В Невинномысске задержали гражданина, более 7 лет находившегося в федеральном розыске

В 2009 году в отношении жителя Кочубеевского района было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска не раз выезжали в другие субъекты Российской Федерации. Была получена информация, что злоумышленник скрывается на территории Краснодарского края, в столице которого его и задержали. Сейчас мужчина доставлен в отдел МВД России по Невинномысску. Производство по уголовному делу возобновлено, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/v_nevinnomysske_zaderzhali_grazhdanina_bolee_7_let_nakhodivshego_98692.html