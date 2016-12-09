В День Героев Отечества ставропольские кадеты сдавали зачеты с завязанными глазами

Ежегодно с 2007 года 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Это восстановленный по решению ГД РФ существовавший в дореволюционной России праздник — День георгиевских кавалеров. Дату закрепили за Днем Героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник. Это дань памяти не только героическим предкам, но и живущих ныне Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, в школе жизнь с утра Дня Героев Отечества началась безо всякой раскачки: проверка внешнего вида, команда на утреннее построение и развод на учебные занятия, физкультурная разминка по погоде и уроки.

А в классе Росгвардии сдавали зачеты. Мальчишки и девчонки не только отвечали на вопросы комиссии, но и показали гостям особый кадетский шик: все нормативы с оружием они выполняли с завязанными глазами! На последние в этом календарном году зачеты по огневой подготовке прибыли попечители кадетки — подполковник Алексей Акинин из спецназа «Зверобой» и председатель совета ветеранов войск правопорядка города Ставрополя полковник Виктор Медяник. Гости и директор кадетки Алексей Хитров поздравили профильный класс с Днем Героев Отечества.

По итогам зачета отличившиеся воспитанники получили ценные подарки от ветеранской организации и действующих сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Но на этом общение не закончилось, после основных занятий, в часы кадетского компонента прошла викторина на знание истории этого праздника и биографий великих соотечественников.

http://www.stapravda.ru/20161209/v_den_geroev_otechestva_stavropolskie_kadety_sdavali_zachety_s_z_98703.html