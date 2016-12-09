Уникальную выставку «Женщины Кавказа» представляет ставропольский изомузей

9 декабря в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств пройдет презентация новой выставки «Женщины Кавказа». Посетители совершат настоящую экскурсию в прошлое, ведь экспозиция состоит из старых фотографий известных мастеров XIX начала XX веков. В их числе и А. Энгель, один из первых фотографов страны, наш земляк, который создал в Пятигорске частное «фотографическое заведение». Кроме того, будут выставлены работы художников, в числе которых рисунки князя Г. Гагарина, картины М. Тильке, М. Туганова. Особую атмосферу гостеприимного кавказского дома создадут представленные предметы быта: яркие шерстяные ковры, посуда, утварь.

Своеобразие экспозиции заключается в том, что мир Кавказа предстает перед зрителем через образы женщин. По логике устроителей выставки, Кавказ – общий дом его обитателей, а женщина – хранительница очага, которая согревает и дает Дому жизнь. Через прекрасные лица представительниц разных народностей, судеб и поколений можно прикоснуться к духовной культуре Кавказа, почувствовать ее красоту. Образ кавказской женщины на выставке раскрывается в широком плане. В одних случаях, как в рисунках князя Г. Гагарина, работах современных художников бросается в глаза их внешняя независимость, ум, талант, смелость. В других – кавказская женщина закрыта, скромна, целомудренна.

Думается, выставка будет интересна, как профессионалам, знатокам художественного искусства, так и любителям. А кроме того, – историкам, филологам, этнографам – людям разных возрастов и профессий уже потому, что все мы, ставропольцы, живем на Кавказе. На открытии выставки будет присутствовать Артем Тохович Бузоев, куратор выставки, директор по выставочной деятельности Фонда «Мир Кавказа».

Осталось добавить: выставка дважды демонстрировалась в Москве, Ростове-на-Дону, в других городах страны, вызывая у зрителей неизменный интерес. Цель, которую ставят перед собой организаторы, – раскрыть богатую историю и культуру многонационального региона.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/unikalnuyu_vystavku_zhenschiny_kavkaza_predstavlyaet_stavropolsk_98684.html