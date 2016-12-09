Труновская пожарная часть ПАСС СК признана лучшей

Лучшей в крае по итогам уходящего 2016 года признана пожарная часть №45 ПАСС СК из села Труновское. Ежегодно в Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края среди 90 претендентов выбирают лучшее пожарное депо. По итогам отбора в этом году за почетное звание боролись пожарные из Труновского, Урожайного, Садового, Спицевки, а также станицы Боргустанской. Конкурсная комиссия оценивала множество факторов: от содержания территории и здания депо до выполнения требований охраны труда и ведения служебной документации.

Победу одержали труновские пожарные из ПЧ №45, возглавляемые начальником части Александром Стороженко. Часть в составе пожарных подразделений ПАСС СК появилась в 2009 году. Сегодня им есть чем гордиться – завершены ремонтные работы по благоустройству, сократились показатели возгораний и количество пострадавших в них людей. Победителям будет вручен почетный кубок лучшей пожарной части.

http://www.stapravda.ru/20161209/trunovskaya_pozharnaya_chast_pass_sk_priznana_luchshey_98664.html