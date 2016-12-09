Три человека пострадали в ДТП в Александровском районе

7 декабря вечером на 85-м километре автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» водитель-женщина автомобиля «Хендай Солярис» не выдержала боковой интервал и столкнулась «Ладой Калина». За медицинской помощью обратился 67-летний пассажир «Калины» – врачи обнаружили у него травму живота и грудной клетки. Водитель «Калины» – 63-летний житель села Александровского получил перелом стопы. Перелом ребра получила 35-летняя водитель иномарки, жительница Волгоградской области, рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/tri_cheloveka_postradali_v_dtp_v_aleksandrovskom_rayone_98701.html