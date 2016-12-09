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9 декабря 2016 г.
Танцевальные награды «Евразии» / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

Танцоры из «Лаки Джем» доказали свое лидерство на форуме «Евразия» в Ростове-на-Дону

Международный танцевальный форум «Евразия» в Ростове-на-Дону собрал более 2000 танцоров со всей России. И среди них не затерялись 20 танцоров, защищавших честь Ставрополья.

Воспитанники тренера Екатерины Федотовой из коллектива «Лаки Джем» в очередной раз доказали свое лидерство в современных танцевальных направлениях. Это победители Станислав Обрядин и Глеб Афанасьев; Евангелия Шевченко, Семен Вакалов и Мария Запенкова, а также Анна Курс и Александр Чернокожев; Владислав Чубов и Анастасия Федотова; Дарья Жижерина и Янис Скрипников; Валерия Комышева, Вероника Галкина и Дарья Будущева, ставшие призерами и финалистами. 18 декабря в 14.00 в Доме детского творчества Ставрополя состоится итоговый предновогодний спектакль коллектива «Лаки Джем». Дед Мороз и бесплатный вход ожидают всех желающих.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161209/tantsory_iz_laki_dzhem_dokazali_svoe_liderstvo_na_forume_evraziy_98665.html
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