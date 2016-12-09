Студенческие отряды Ставрополья подвели итоги года и получили заслуженные награды

В Ставрополе во Дворце детского творчества состоялось масштабное мероприятие – 51-й слет студенческих отрядов края, на котором были подведены итоги работы за год.

Лучшие молодежные объединения получили награды из рук ветеранов первых дружин, которые действовали еще в советское время. Взрослые были счастливы тем, что их дело продолжает жить, да еще как! За все годы школу отрядов прошли 18 миллионов человек. А сегодня 190 студенческих объединений готовы прийти на помощь.

«Ритм», «Классики», «Стэп», «Бэмс», «Старт», «45 параллель», «7 волна», «Пятигорский трамвай», «Айболит», «Мастерок», «Мечта» – это только часть отрядов, приехавших на торжество из разных уголков края. В их числе строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские и отряды проводников. У каждого свой цвет бойцовки, свои речевки, которые активно скандировались в зале во время слета. Это особое единение, мощное и ощутимое почти физически. Единение, что воодушевляет собирать 90 тонн винограда за смену, строить автомагистрали, отдавать три месяца летних каникул на работу в детских лагерях. Как сказала во вступительном слове ректор Ставропольского государственного педагогического университета, депутат Думы Ставропольского края Людмила Редько: волонтеры отдают несоизмеримо много по сравнению с материальной оплатой их труда, но свой труд они считают удовольствием и в этом их счастье. Студотряды взяли с собой лучшее из советского прошлого – дух товарищества и любовь к работе.

Благодаря неутомимой энергии студотрядовцев, номинаций в которых их представили к награждению было не счесть: «Секреты лета», «Лучший видеоролик», «Лучший плакат о деятельности студенческих отрядов», «Плакат о победе в ВОВ», «Лучшая фотопрезентация», «Лучшая комиссарская работа»...

Но не было ни первых, ни вторых мест даже в главной номинации – «Лучший студотряд 2016», в числе которых: студенческий педагогический отряд «Бэмс», «45 параллель», «Данко», «Нон-стоп», «Мечта», «Классики», «Ритм», «Надежда», сельскохозяйственный отряд «Колос», «Товарищ», спортивно-педагогический – «Вертикаль», медицинский – «Панацея», строительный – «Строитель». Дипломы, кубки и значки раздавались щедро и многим, а хронометраж мероприятия вышел за три часа.

Не забыли и тех, кому во многом обязаны своим существованием студенческие отряды на Ставрополье – директоров оздоровительных центров, руководителей студенческих отрядов.

Долгая череда награждений перемежалась творческими выступлениями студентов: невероятные номера с акробатическими пирамидами, забавные и трогательные сценки, танцы разных направлений от степа и танго до хип-хопа, песни под гитару собственного сочинения о «большой семье в разного цвета бойцовках».

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161209/studencheskie_otryady_stavropolya_podveli_itogi_goda_i_poluchili_98681.html