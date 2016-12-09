Строительство ливневой канализации угрожает комплексу памятников «Татарское городище»

Кому закон не писан / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

Задачи сбережения комплекса памятников «Татарское городище» обсудили члены общественного совета при управлении СК по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия под председательством почетного строителя РФ Виктора Карлова.

В дискуссии приняли участие первый заместитель главы администрации Ставрополя Александр Мясоедов, представители краевого совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

О ситуации в зонах охраны рассказала консультант-юрисконсульт управления Елена Шевченко. В 2015 году представленный администрацией краевого центра план спасательных археологических работ был отклонен как не соответствующий требованиям законодательства. В начале сентября 2016 года зафиксировано проведение работ, связанных с прокладкой ливневой канализации на территории, прилегающей к границам городища вдоль проезда Лазурного. И отмечено отсутствие документации по обеспечению сохранности памятника. В связи с чем в отношении администрации Ставрополя было вынесено предписание.

26 октября 2016 года Промышленным районным судом вина должностного лица была установлена, но с учетом раскаяния правонарушителя и остановкой работ наказание не было назначено в связи с малозначительностью последствий правонарушения.

Однако несколько дней назад вновь зафиксировано проведение работ по устройству ливневой канализации, теперь уже не только на прилегающей территории, но и на территории самого Татарского городища. Это после распиаренного выезда туда активистов ОНФ! Естественна реакция управления – повторное предписание о незамедлительной приостановке работ, возбуждение административного производства с направлением в суд. Как заметил известный археолог профессор Александр Кудрявцев, в данной ситуации страдает ценный (если не сказать – бесценный!) культурный слой. Хотя сама эта проблема появилась не год назад, а гораздо раньше. Члены общественного совета убеждены: городу, конечно, необходимо развиваться, но не за счет объектов культурного наследия. Правда, как добавил Николай Охонько, директор Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.К. Прозрителева и Г.К. Праве, с городом наконец-то налажен диалог, и теперь нужно грамотно оформить документацию.

Говорили на заседании и о взаимодействии с краевым отделением ВООПИиК, о предстоящих исторических датах – 100-летии русской революции, 75-летии Великой Победы и в связи с этим о состоянии памятников воинской славы на территориях муниципальных образований края.

http://www.stapravda.ru/20161209/stroitelstvo_livnevoy_kanalizatsii_ugrozhaet_kompleksu_pamyatnik_98651.html