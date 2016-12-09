Ставропольские таможенники борются с коррупцией изнутри
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления, инструмент профилактики коррупционных проявлений начинает работать уже при отборе кандидатов на службу. Ведется тщательный контроль над своевременным представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей. В нынешнем году, например, 1532 таможенника подали 3644 соответствующие справки, все данные тщательно проверили и в итоге 13 должностных лиц управления были привлечены к дисциплинарной ответственности. За год четверо таможенников подали начальству уведомления о фактах обращений к ним с просьбой о совершении коррупционных правонарушений.