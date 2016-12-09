Ставропольпромстройбанк открыл кредитную линию Компании WaterLand. Заемные средства привлечены для пополнения оборотных средств, потребность в наращивании которых обусловлена увеличением объемов продаж.

Компания WaterLand входит в число крупнейших дистрибьюторов мировых брендов сантехники, керамической плитки и напольных покрытий. Это один из наиболее узнаваемых брендов на Северном Кавказе. Это своего рода марка, показатель высокого качества работы, которое проявляется во всем, начиная от оборудования торговых залов, наличия удобных автопарковок и заканчивая широчайшим ассортиментом товаров, ориентированным на потребности покупателей.

«В то время как другие компании сокращают торговые площади, мы, напротив, увеличиваем площади новых гипермаркетов, – сказал Артур Айрапетов, владелец Компании WaterLand , – и мы очень благодарны коллективу ПАО Ставропольпромстройбанк за свое-временную финансовую помощь. Денежные средства были предоставлены банком в кратчайшие сроки – это отличительная особенность и значительное преимущество Ставропольпромстройбанка. Наше сотрудничество началось совсем недавно, но я уже вижу долгосрочную перспективу».

«Для банка работа с компаниями регионального среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности, – отметил Сергей Куликов, региональный директор ПАО Ставропольпромстройбанк. – Ставропольпромстройбанк сотрудничает с Гарантийным фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также с АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Это позволяет банку осуществлять кредитование субъектов малого и среднего бизнеса с привлечением целевых ресурсов АО «МСП Банк». Финансирование значимых социальных и промышленных программ способствует развитию нашего региона».

Справочно

ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим региональным банком Ставрополья, успешно функционирующим на финансовом рынке более 25 лет. Региональная сеть включает 23 офиса, расположенных на всей территории Ставропольского края, а также в г. Москве и на территории Карачаево-Черкесской Республики.

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(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161209/stavropolpromstroybank_otkryl_kreditnuyu_liniyu_kompanii_waterla_98674.html