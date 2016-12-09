Соревнования казачек провели в Кочубеевском районе

Имя тебе – казачка! / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

Шесть представительниц прекрасного пола приняли участие в конкурсе «Имя тебе – казачка!», прошедшем в Кочубеевском районе. Причем народные казачьи песни и танцы, обряды в исполнении конкурсанток оценивали не только профессиональные члены жюри, но и опытные казаки. Учли устроители конкурса и то, что казачки испокон веков славились не только статью и певучестью, но и умением образцово вести домашнее хозяйство. Девушки показали навыки рукоделия, создав вышивку по предложенному рисунку. Ну а богато накрытые столы стали настоящим украшением праздника. В итоге победительницей конкурса стала Татьяна Егорова из Заветного.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161209/sorevnovaniya_kazachek_proveli_v_kochubeevskom_rayone_98670.html