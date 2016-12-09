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9 декабря 2016 г.
Имя тебе – казачка! / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

Соревнования казачек провели в Кочубеевском районе

Шесть представительниц прекрасного пола приняли участие в конкурсе «Имя тебе – казачка!», прошедшем в Кочубеевском районе. Причем народные казачьи песни и танцы, обряды в исполнении конкурсанток оценивали не только профессиональные члены жюри, но и опытные казаки. Учли устроители конкурса и то, что казачки испокон веков славились не только статью и певучестью, но и умением образцово вести домашнее хозяйство. Девушки показали навыки рукоделия, создав вышивку по предложенному рисунку. Ну а богато накрытые столы стали настоящим украшением праздника. В итоге победительницей конкурса стала Татьяна Егорова из Заветного.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/sorevnovaniya_kazachek_proveli_v_kochubeevskom_rayone_98670.html
Фотография к статье Соревнования казачек провели в Кочубеевском районе
В Кочубеевском районе выбрали лучшую казачку.
В Кочубеевском районе выбрали лучшую казачку.
Фото пресс-службы Кочубеевского района
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