Сергей Савченко утвержден в должности главы Ипатовского района

Состоялся конкурс на замещение должности главы Ипатовского района, в котором приняли участие три конкурсанта. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства. По итогам было решено представить в Совет Ипатовского муниципального района двух кандидатов. Парламентарии, в свою очередь, поддержали Сергея Савченко, ранее занимавшего пост главы администрации района. Министр сельского хозяйства СК В. Ситников, который входил в конкурсную комиссию, считает выбор депутатов вполне обоснованным.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161209/sergey_savchenko_utverzhden_v_dolzhnosti_glavy_ipatovskogo_rayon_98690.html