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9 декабря 2016 г.

Сергей Савченко утвержден в должности главы Ипатовского района

Состоялся конкурс на замещение должности главы Ипатовского района, в котором приняли участие три конкурсанта. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства. По итогам было решено представить в Совет Ипатовского муниципального района двух кандидатов. Парламентарии, в свою очередь, поддержали Сергея Савченко, ранее занимавшего пост главы администрации района. Министр сельского хозяйства СК В. Ситников, который входил в конкурсную комиссию, считает выбор депутатов вполне обоснованным.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/sergey_savchenko_utverzhden_v_dolzhnosti_glavy_ipatovskogo_rayon_98690.html
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