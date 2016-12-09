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9 декабря 2016 г.

Санитарные нарушения выявлены в ставропольском бассейне «Юность»

Плавание в бассейне
Фото: из архива газеты «СП»

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя провела проверку здания плавательного бассейна «Юность». Обнаружены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов и невыполнения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В итоге вынесены постановления о возбуждении дел об административной ответственности. Директор бассейна заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/sanitarnye_narusheniya_vyyavleny_v_stavropolskom_basseyne_yunost_98689.html
Фотография к статье Санитарные нарушения выявлены в ставропольском бассейне «Юность»
Фото: из архива газеты «СП»
Плавание в бассейне
Плавание в бассейне
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Санитарные нарушения выявлены в ставропольском бассейне «Юность»
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