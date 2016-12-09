Фотография к статье Санитарные нарушения выявлены в ставропольском бассейне «Юность»
Фото: из архива газеты «СП»
Плавание в бассейне
Прокуратура Октябрьского района Ставрополя провела проверку здания плавательного бассейна «Юность». Обнаружены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов и невыполнения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В итоге вынесены постановления о возбуждении дел об административной ответственности. Директор бассейна заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.