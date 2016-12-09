Пьяная автоледи на «Ягуаре» врезалась столб в Ставрополе

Ночью 8 декабря молодая девушка носилась по Ставрополю на «Ягуаре», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Закончилось это аварией. «Ягуар», двигался по улице Достоевского, водитель не справилась с управлением и налетела на бордюрный камень. Автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в опору ЛЭП. Авто получило значительные технические повреждения, а водитель – 29-летняя жительница Невинномысска – была доставлена в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/pyanaya_avtoledi_na_yaguare_vrezalas_stolb_v_stavropole_98702.html