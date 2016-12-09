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9 декабря 2016 г.

Проезд в городском транспорте Ставрополя подорожает с Нового года

В администрации краевого центра прошло рабочее совещание, на котором обсуждались тарифы на коммунальные, жилищные услуги и проезд в общественном транспорте в новом году. С первого января цены на тепло и воду в городе сохранятся на прежнем уровне. Что касается вывоза мусора, то горожане практически не ощутят на себе резких скачков цен. При этом руководство МУП «Фаун» предложило заморозить расценки для учреждений социальной сферы на прежнем уровне. Возможен рост цен на проезд в общественном транспорте. Это связано с подорожанием энергоносителей и топлива, а также с тем, что нынешняя стоимость проезда в автобусах, маршрутках и троллейбусах не окупает затрат транспортных предприятий. Новые тарифы в ближайшее время поступят на рассмотрение региональной тарифной комиссии.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/proezd_v_gorodskom_transporte_stavropolya_podorozhaet_s_novogo_g_98685.html
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