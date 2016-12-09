Применение оружия сотрудниками Росгвардии вблизи Ставрополя признано правомерным

Как ранее писала «Ставропольская правда», сотрудники Управления вневедомственной охраны управления Росгвардии по СК применили оружие при задержании трех граждан, совершавших противоправные действия в одном из заведений вблизи Ставрополя.

В Управлении Росгвардии по краю закончилась служебная проверка. Действия сотрудников вневедомственной охраны признаны правомерными, руководство решило поощрить сотрудников.

Краевое управление СКР в отношении трех правонарушителей возбудило уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/primenenie_oruzhiya_sotrudnikami_rosgvardii_vblizi_stavropolya_p_98691.html