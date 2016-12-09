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9 декабря 2016 г.

Применение оружия сотрудниками Росгвардии вблизи Ставрополя признано правомерным

Как ранее писала «Ставропольская правда», сотрудники Управления вневедомственной охраны управления Росгвардии по СК применили оружие при задержании трех граждан, совершавших противоправные действия в одном из заведений вблизи Ставрополя.

В Управлении Росгвардии по краю закончилась служебная проверка. Действия сотрудников вневедомственной охраны признаны правомерными, руководство решило поощрить сотрудников.

Краевое управление СКР в отношении трех правонарушителей возбудило уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/primenenie_oruzhiya_sotrudnikami_rosgvardii_vblizi_stavropolya_p_98691.html
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