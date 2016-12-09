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9 декабря 2016 г.
Терра инкогнита / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.
10 декабря — День прав человека

Почему права человека остаются неизвестными для большинства граждан?

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, через два года предложив всем государствам, заинтересованным организациям и лицам отмечать 10 декабря как День прав человека.

Почему права человека остаются неизвестными для большинства граждан?

Для многих россиян декларация прав по-прежнему остается терра инкогнита, землей неизвестной,  о которой вроде бы как и слышали, но ходить по ней не довелось. Почему же наши права остаются белым пятном, неизвестными, а вернее, неоткрытыми возможностями? Об этом корреспондент «Ставропольской правды» беседует с уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае заслуженным юристом РФ А. Селюковым.

– Алексей Иванович! А что вы думаете об этой декларации?

– Давайте вначале вспомним ее историю. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН ее приняла, придав документу лишь рекомендательный характер. Декларация сыграла ключевую роль в дальнейшем развитии механизмов защиты прав и свобод человека и стала основой, на которой сейчас построены как международные, так и региональные системы обеспечения и защиты прав человека. На основе декларации прав сформировались европейские стандарты прав человека, которые юридически закреплены в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

– Но европейские и российские реалии и до сих пор, скажем так, находятся на разновекторных позициях. Россия признала и закрепила стандарты прав человека в своей Конституции только 12 декабря 1993 года, почти полвека спустя...

– Думаю, что вне зависимости от года признания основой и стержнем развития современного российского государства была и остается конституционная стратегия обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Однако не могу не согласиться с вашим определением разновекторности. Несмотря на все сделанное, задача реального обеспечения конституционных прав и свобод в нашей стране остается актуальной. В современном обществе остро чувствуется дефицит справедливости и правосудия, морали и этики. Люди не уверены в том, что, живя честно, поступая по гражданскому долгу и совести, вступая в борьбу с общественными пороками, в нужный момент они найдут защиту от «наезда» влиятельного бюрократа или коррупционера, хулигана или преступника.

– А вы помните, когда Декларация прав человека была впервые опубликована в СМИ в нашей стране?

– Где-то в начале 90-х годов ХХ века…

– А вот я не знала. Интернет утверждает, что в бывшем Советском Союзе Всеобщая декларация прав человека впервые была опубликована в 1989 году в «Литературной газете». До этого ее могли читать и изучать только специалисты, значит, ни о каком особом распространении ее идей говорить не приходится. Но дело-то вот еще в чем. Впервые в российской прессе текст декларации был опубликован на Ставрополье. Дело было в ноябре 1988 года, в разгар перестройки, в которую тогда многие верили искренне и истово. Уже, правда, раздавались первые оплеухи этим искренним и истовым. Уже был под формальным предлогом уволен из «Ставропольской правды» журналист Василий Красуля, хотя все понимали, что изгнан он из газеты за публикации двух статей «Мы рождены, чтобы быть свободными» и «Когда же придет настоящий хозяин?», в которых он робко, если судить с позиций сегодняшнего дня, и со ссылками на Ленина как раз и говорил о правах человека.

Но вернемся к декларации. «Вирус» перестройки подхватил и исполнявший тогда обязанности редактора «Молодого ленинца» нынешний руководитель «Ставропольской правды» Василий Балдицын. Вот он и опубликовал текст Всеобщей декларации прав человека.

– И чем же это закончилось?

– Балдицын вместе с редактором «Ставрополки» Борисом Кучмаевым сначала был вызван на разбор полетов в крайком КПСС, а вскоре внезапно оказался корреспондентом «Ставропольской правды», которую уже возглавлял не Кучмаев.

– И все-таки, даже имея за спиной такое прошлое в конкретном ставропольском приложении, декларация сыграла ключевую роль в развитии механизмов защиты прав и свобод человека и стала основой, на которой сейчас построены как международные, так и региональные системы обеспечения и защиты прав человека.

– Алексей Иванович, и все-таки мы ее не знаем! Сколько статей в декларации, как они называются? Какое практическое применение могут иметь для каждого из нас?

– Невелик труд найти текст декларации в Интернете. Она, кстати, одна из самых издаваемых в мире. Статей в декларации тридцать. Категории прав просты и понятны. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность». «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии...». «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона». «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом». И так далее.

– Понятно. Но вот о национальных судах давайте поподробнее...

– Гарантами всех прав и свобод человека является государство, а должны еще стать справедливый и честный суд и такая же правоохранительная система. Но права и свободы человека, как показывает жизнь, не реализуются сами по себе. И не только у нас, но и в других, даже самых демократических странах. Нередко за права и свободы надо бороться, но бороться цивилизованно, путем обращения в компетентные органы, а при несогласии с их решениями – в суд.

Практика правозащитной деятельности свидетельствует о том, что для успешной защиты своих прав и свобод надо владеть не только правовой, но и правозащитной культурой, что предполагает не только знание своих прав и обязанностей, но еще и волю, для того чтобы хотеть и уметь себя защищать, сознавая при этом, что процесс этот сложный, порой рутинный и, к сожалению, не всегда предсказуемый. Но другого не дано.

Наряду с государственной системой защиты прав человека в последние годы в России возникла широкая сеть правозащитных органов федерального, регионального и местного уровня, а также некоммерческих объединений и других структур гражданского общества. Их правозащитная деятельность – тот общественный бумеранг, который не дает чиновникам и их руководителям расслабляться, забывать о защите прав человека.

– Почему вы заговорили о чиновниках? Именно они больше всего обижают наших сограждан?

– Анализ обращений граждан, поступивших к уполномоченному, говорит о том, что наиболее часто их нарушают региональные структуры федеральных органов власти и управления и их должностные лица. И если нарушение прав человека органами местного самоуправления и их должностными лицами можно, с известной долей допустимости, объяснить правовым нигилизмом или чиновничьим произволом, то такое объяснение неприемлемо для региональных структур федеральных органов.

Причину нарушения ими прав человека я вижу в их ведомственности и корпоративности, нередко переходящих в круговую поруку, в обвинительном уклоне, присущем их деятельности, работе на цифровые показатели, что все вместе несовместимо с законностью, справедливостью и в целом с правосудием.

– А какое место в работе по защите прав и свобод человека отведено вам и вашему аппарату?

– В течение года к омбудсмену обращается в среднем до 4 тысяч человек. Почти в половине случаев мне приходится констатировать нарушения прав человека, добиваться их устранения.

– Ну что же, констатируем хотя бы такой итог. А День прав человека все-таки будем отмечать?

– Будем! Генеральная Ассамблея, провозглашая Всеобщую декларацию прав человека, отметила в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства, с тем чтобы каждый человек и каждый орган общества постоянно стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению их осуществления.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161209/pochemu_prava_cheloveka_ostayutsya_neizvestnymi_dlya_bolshinstva_98620.html
Фотография к статье Почему права человека остаются неизвестными для большинства граждан?
Почему права человека остаются неизвестными для большинства граждан?
Почему права человека остаются неизвестными для большинства граждан?
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