Победителей и призеров краевых соревнований по футболу наградили в Ставрополе

Фото: из архива газеты «СП»

9 декабря – накануне Всемирного дня футбола – в Ставрополе прошло торжественное награждение победителей и призеров краевых соревнований по футболу, чествование ветеранов, победителей юношеских соревнований.

«Ставропольская правда» еще 16 ноября рассказала обо всех лауреатах минувшего футбольного сезона. Третий год подряд звание сильнейшей завоевала ставропольская «Электроавтоматика», второе место за новоалександровской «Искрой», третьими стали спартаковцы Буденновска. Со следующего года группу А пополнят пять лучших клубов группы Б. Это – «Колос-Калининское» из с. Покойного, дмитриевская «Родина», сенгилеевский «Альянс», «Локомотив» МВ и «Жемчужине» из Золотаревки.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161209/pobediteley_i_prizerov_kraevykh_sorevnovaniy_po_futbolu_nagradil_98680.html