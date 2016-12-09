Победителей детского конкурса «Мы против коррупции» наградили в Ставрополе

В краевом управлении СКР, сообщила пресс-служба ведомства, прошло награждение победителей конкурса «Мы против коррупции» среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Ставрополья, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс проводится с 2013 года.

Нынче в краевом этапе конкурса приняли участие ребята из восьми городов краевого подчинения и 26 муниципальных районов. В номинации «Рисунок» первое место присуждено Анне Лагутиной из Центра дополнительного образования Ипатовского района. В номинации «Листовка» победитель – Анастасия Федосеева из ЦДОД Ленинского района Ставрополя. В номинации «Сочинение» лучшим стал Игорю Кузубов из Невинномысского энергетического техникума.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/pobediteley_detskogo_konkursa_my_protiv_korruptsii_nagradili_v_s_98697.html