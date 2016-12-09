Первые двойняшки появились на свет в новом роддоме в Ставрополе

Буквально в конце ноября в Ставрополе открыли новый перинатальный центр, а уже сегодня приходят радостные новости. Родилась первая двойня – Даниил и Александр.

Это событие не ускользнуло от внимания властей. С радостным событием маму двух малышей Ирину Комову поздравили губернатор края Владимир Владимиров, заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, краевой министр здравоохранения Виктор Мажаров.

Глава края вручил счастливой женщине сертификат на материнский капитал. С сертификатом, но уже на покупку мягких игрушек и детской коляски, пришел и глава города. Поздравление проходило эмоционально, но очень тихо, чтобы не разбудить малышей. Было сказано много теплых слов и пожеланий. Ирина Комова в свою очередь поблагодарила присутствующих и медицинский персонал центра. Как стало известно, малыши здоровы и чувствуют себя хорошо.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/pervye_dvoynyashki_poyavilis_na_svet_v_novom_roddome_v_stavropol_98693.html