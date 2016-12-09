На строительство и ремонт Домов культуры на Ставрополье выделено 160 миллионов рублей

В следующем году на строительство и модернизацию сельских Домов культуры край получит из федерального бюджета 150 миллионов рублей, а учитывая момент софинансирования, краевой добавит еще 10 миллионов. Губернатор края В. Владимиров прокомментировал: сумма, как минимум, в шесть раз превышает средние расходы региональной казны на аналогичные цели за последние годы. С помощью этих средств планируется обеспечить строительство трех и капитальный ремонт семи зданий Домов культуры в десяти сельских территориях края. Перечень объектов будет уточнен в течение ближайшей недели.

Глава края предупредил руководителей – в первую очередь, глав муниципальных администраций, а также ряда краевых ведомств – о личной ответственности за соблюдение сроков строительных и ремонтных работ, которые должны завершиться до конца следующего года.

– Президент ставит перед нами задачи, государство выделяет деньги на Дома культуры, депутаты привлекают их на Ставрополье. Если у нас в крае кто-то «захочет» не достроить или не успеть – я с таким «подходом» не соглашусь, – подчеркнул он.

Поясним, деньги поступят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/na_stroitelstvo_i_remont_domov_kultury_na_stavropole_vydeleno_16_98683.html