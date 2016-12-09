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9 декабря 2016 г.

Квартирант в Кисловодске обокрал хозяйку на 27 тысяч рублей

Полицейские в Кисловодске задержали мужчину, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества. Квартиросъемщик, воспользовавшись отсутствием хозяйки, украл ее бытовую технику на 27 тысяч рублей и скрылся.

Было установлено, что кражу совершил житель Ессентуков. Злоумышленник задержан, рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/kvartirant_v_kislovodske_obokral_khozyayku_na_27_tysyach_rubley_98695.html
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