Квартирант в Кисловодске обокрал хозяйку на 27 тысяч рублей

Полицейские в Кисловодске задержали мужчину, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества. Квартиросъемщик, воспользовавшись отсутствием хозяйки, украл ее бытовую технику на 27 тысяч рублей и скрылся.

Было установлено, что кражу совершил житель Ессентуков. Злоумышленник задержан, рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/kvartirant_v_kislovodske_obokral_khozyayku_na_27_tysyach_rubley_98695.html