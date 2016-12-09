Губернатор Владимиров проинспектировал сельхозпредприятия в Советском районе
Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку по восточным территориям края. Он побывал на полях сельхозпредприятия колхоз «Родина» в Советском районе. Там состоялся диалог со специалистами о состоянии полей. Сейчас озимые посевы не вызывают тревоги. Глава края обсудил с руководством района вопросы сохранения продуктивных характеристик почв, а также пути дальнейшего развития альтернативных пшенице направлений аграрного производства. В рабочей поездке также принял участие заместитель председателя Думы Ставропольского края А. Кузьмин.