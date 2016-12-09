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Губернатор Владимиров проинспектировал сельхозпредприятия в Советском районе

Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку по восточным территориям края. Он побывал на полях сельхозпредприятия колхоз «Родина» в Советском районе. Там состоялся диалог со специалистами о состоянии полей. Сейчас озимые посевы не вызывают тревоги. Глава края обсудил с руководством района вопросы сохранения продуктивных характеристик почв, а также пути дальнейшего развития альтернативных пшенице направлений аграрного производства. В рабочей поездке также принял участие заместитель председателя Думы Ставропольского края А. Кузьмин.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/gubernator_vladimirov_proinspektiroval_selkhozpredpriyatiya_v_so_98671.html
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