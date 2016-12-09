Губернатор призвал жестче «закручивать гайки» в отношении коррупционеров

Губернатор В. Владимиров провёл очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае. В нем приняли участие члены краевого правительства, руководители территориальных структур правоохранительных ведомств.

Глава региона напомнил один из тезисов ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию – о том, что ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти. Он сообщил, что за 10 месяцев на Ставрополье на 12,5% уменьшилось число коррупционных правонарушений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом к уголовной ответственности привлечены более 30 должностных лиц.

– Темпы взяты хорошие. Но, к сожалению, несмотря на широкий общественный резонанс, ложное чувство безнаказанности некоторых должностных лиц так и не отпускает. Взяточничество составляет более половины всех коррупционных дел. Значит, необходимо жёстче «закручивать гайки». Создать такую атмосферу, при которой сам вопрос о совершении коррупционного правонарушения был бы невозможен, – выразил свою позицию глава края.

На заседании были подведены промежуточные итоги антикоррупционной работы в регионе. Как прозвучало на заседании, за 11 месяцев на Ставрополье выявлено 358 преступлений коррупционной направленности, в том числе 114 правонарушений, совершенных должностными лицами органов власти различного уровня. Также раскрыт ряд фактов коррупции в системе здравоохранения, образования, в правоохранительных органах.

О мерах по противодействию коррупции в рамках расходования бюджетных средств, выделяемых на государственные программы поддержки и развития сельского хозяйства, доложил руководитель краевого аграрного ведомства В. Ситников. Он сообщил, что на развитие отрасли в 2016 году выделено свыше шести миллиардов рублей, что требует проведения тщательной антикоррупционной экспертизы процесса расходования средств на господдержку сельхозпредприятий.

Так, эффективным средством стала организация взаимодействия между минсельхозом края и ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в Ставропольском крае» (МФЦ). Теперь передача, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной поддержки осуществляется МФЦ. Если в первом квартале 2016 года через многофункциональные центры было подано 299 заявлений, то в третьем квартале уже 675. При этом количество поданных через МФЦ заявок на субсидии фермерскими хозяйствами достигло 97% от общего объёма, что говорит об эффективности и удобстве нового формата работы. Губернатор высоко оценил нововведение, отметив, что такой подход значительно снижает коррупционные риски.

– МФЦ в этом процессе отделяет заявителя от чиновника и является незаинтересованной стороной, которая выполняет исключительно документальную работу. Это хорошая практика, которую мы продолжим внедрять, – сказал В. Владимиров.

На заседании был утверждён план работы комиссии при губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в регионе на 2017 год.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161209/gubernator_prizval_zhestche_zakruchivat_gayki_v_otnoshenii_korru_98688.html