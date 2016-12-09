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9 декабря 2016 г.

Главу Невинномысска пригласили в Кремль на президентский прием

Михаил Миненков

Глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков принимает сегодня участие в традиционном ежегодном торжественном приёме Президента России Владимира Путина по случаю празднования Дня Героев Отечества. Об этом сообщили в администрации Невинномысска.

«На прием приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия», – эта информация, в свою очередь, содержится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, День Героев Отечества отмечают в России 9 декабря в соответствии с поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», внесенными в феврале 2007 года. Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в 2013 году.

Михаилу Миненкову звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» присвоено Указом исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 17 января 2000 года. Так были отмечены мужество и героизм награжденного, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/glavu_nevinnomysska_priglasili_v_kreml_na_prezidentskiy_priem_98699.html
Фотография к статье Главу Невинномысска пригласили в Кремль на президентский прием
Михаил Миненков
Михаил Миненков
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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