Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья провели в Ипатово

Впервые с застольем / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

В Ипатово состоялся 15-й районный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. Он проходил под девизом «Откройте сердце для добра!».

В празднично украшенном зале разместились участники мероприятия, где для них с помощью спонсоров были накрыты столы со сладостями. А на выставке декоративно-прикладного творчества чего только не было: вышивка, работы из бисера, рисунки, квилинг, оригами, изделия из дерева... И все это дело рук юных умельцев.

Праздник был впервые с застольем и получился очень насыщенным, с песнями, стихами, танцами. Концертная программа была подготовлена Центром по работе с молодежью, детской школой искусств, Центром дополнительного образования детей. Порадовали участников и гостей фестиваля своими песнями Александра Русаловская, Алина Гайшун, Кира Головина и другие.

http://www.stapravda.ru/20161209/festival_tvorchestva_detey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdor_98673.html