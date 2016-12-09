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9 декабря 2016 г.

Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом

Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом

В Ставрополе самовольная установка газовой колонки привела к гибели двух человек от отравления угарным газом. Инцидент произошел 8 декабря в одном из домов, расположенных на переулке Интернатском краевого центра. Хозяйка обнаружила тела женщины 80-ти и мужчины 56-и лет, снимавших у нее жилье. Специалисты аварийно-диспетчерской службы «Ставропольгоргаз» зафиксировали высокую концентрацию угарного газа в помещении. Газовики нашли самовольно установленную газовую колонку без дымохода. Именно угарный газ, скопившийся в помещении, привел к смертельному отравлению людей. А от проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования собственник жилья уклонялся более семи лет.

Сейчас домовладение отключено от газоснабжения. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/dva_cheloveka_pogibli_v_stavropole_ot_otravleniya_ugarnym_gazom_98696.html
Фотография к статье Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом
Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом
Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом
Фото пресс-службы АО «Ставропольгоргаз»
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