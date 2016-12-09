Более 15 килограммов наркотиков изъяли ставропольские полицейские

Сообщи, где торгуют смертью / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

На Ставрополье завершился второй этап межведомственной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». За это время сотрудники полиции выявили более 100 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 15 килограммов наркотических средств. Полицейские также провели около тысячи профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, проверили около 700 мест досуга молодежи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/bolee_15_kilogrammov_narkotikov_izyali_stavropolskie_politseyski_98678.html