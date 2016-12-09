12 декабря – День Конституции Российской Федерации
С предстоящей праздничной датой ставропольцев поздравил губернатор Владимир Владимиров:
– Принятие Конституции 23 года назад открыло новую эпоху в жизни нашей страны. Главный закон позволил России сохранить целостность, энергию для развития, для возвращения лидерских позиций в мире. Сегодня Конституция по-прежнему стоит на страже интересов российского народа, утверждая права и свободы человека, обеспечивая гражданский мир и согласие. Пусть и в дальнейшем следование Основному Закону и единение граждан составляют силу нашей страны и всех ее регионов. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов на благо людей, родного края и Отечества!
От имени депутатов Думы Ставропольского края с Днем Конституции земляков поздравил председатель ДСК Геннадий Ягубов:
– Это один из главных и знаковых праздников, символизирующий обретение Основного Закона, на фундаменте которого растет, развивается и крепнет наше государство. Сегодня не самый простой период для страны и нашего края, но приоритетная задача органов законодательной власти – делать все, чтобы повышался уровень и качество жизни граждан, чтобы каждая семья, каждый человек чувствовал себя защищенным и счастливым! От всей души желаю всем мира, добра, благополучия и новых свершений на благо великой России!
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С наилучшими пожеланиями по случаю праздника к жителям края обратился также председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.