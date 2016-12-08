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8 декабря 2016 г.

Жители Пятигорска присоединились к «АгроМании» и собирают книги для сельской библиотеки

Книги
Фото: из архива газеты «СП»

Пятигорск вошел в список десяти городов России, присоединившись к акция «АгроМания», организованной Общественной палатой РФ. Еще в сентябре представители сельских библиотек обратились к общественникам с просьбой помочь восполнить дефицит книг, и с тех пор неравнодушные граждане со всей страны помогают глубинкам.

У акции есть свой сайт (помогиселу.рф), благодаря которому каждый неравнодушный может открыть пункт сбора в своем городе, а представители сельских библиотек — оставить заявку на получение книги. В Пятигорске он находится по адресу ул. К. Маркса, д. 3/5. Собранные книги отдадут в библиотеку станицы Константиновской, а также в библиотеку клуба «Нежный возраст» — для детей из социально необеспеченных семей.

«За две недели работы сайта в акцию включились уже десять городов, но, к сожалению, это несравнимо с количеством запросов. Из-за острейшего дефицита литературы культура чтения в российских селах находится под угрозой, что обязывает неравнодушных людей включаться в работу и приносить пылящиеся на полках книги в пункты сбора, поддерживая сельчан», отметил инициатор акции, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161208/zhiteli_pyatigorska_prisoedinilis_k_agromanii_i_sobirayut_knigi__98650.html
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