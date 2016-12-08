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8 декабря 2016 г.

Ставропольская «Школа грамотного потребителя» в десятке лучших

Школа грамотного потребителя

Реализующийся в крае уже не первый год проект «Школа грамотного потребителя» получил высокую оценку. Ставропольцы включены в рейтинг «Десять лучших ШГП». На V Всероссийском совещании «Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ» стали известны итоги работы проекта «Школа грамотного потребителя» в 2016 году.

Напомним, что на Ставрополье проект стартовал в марте 2015 года. Была выбрана форма ежемесячных обучающих семинаров в городах и районах, куда имеют свободный доступ не только председатели ТСЖ и ЖСК, представители советов многоквартирных домов, но и любой желающий.  В общей сложности занятия по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства посетили более шести тысяч человек, сообщили в министерстве ЖКХ края.

В ведомстве также добавили, что сейчас формируется план занятий на первое полугодие 2017 года. Предложить интересующие темы могут сами жители. А очередное занятие «Школы» пройдет в администрациях городов и районов края 22 декабря. Специалисты расскажут об особенностях проведения годового общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме. Ключевым станет вопрос о том, как получить реальный отчет управляющей компании ее работе в течение года.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161208/stavropolskaya_shkola_gramotnogo_potrebitelya_v_desyatke_luchshi_98649.html
Фотография к статье Ставропольская «Школа грамотного потребителя» в десятке лучших
Школа грамотного потребителя
Школа грамотного потребителя
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