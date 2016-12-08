Спасатели дежурят на заснеженных трассах Ставрополья, помогая водителям

Краевые спасатели дежурят на ставропольских заснеженных трассах, в особо опасных местах помогая автомобилистам преодолевать сложные условиях движения.

В частности, в районе круга Ставрополь-Изобильный и на трассе «Кавказ» ситуацию мониторят спасатели ПАСС СК из краевой столицы и Невинномысска. Они организовали мобильные пункты обогревов на вездеходе «Нефаз». В случае необходимости водителей поят горячим чаем и помогают вытаскивать из сугробов застрявший транспорт.

http://www.stapravda.ru/20161208/spasateli_dezhuryat_na_zasnezhennykh_trassakh_stavropolya_pomoga_98658.html