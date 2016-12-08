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8 декабря 2016 г.

Спасатели дежурят на заснеженных трассах Ставрополья, помогая водителям

Краевые спасатели дежурят на ставропольских заснеженных трассах, в особо опасных местах помогая автомобилистам преодолевать сложные условиях движения.

В частности, в районе круга Ставрополь-Изобильный и на трассе «Кавказ» ситуацию мониторят спасатели ПАСС СК из краевой столицы и Невинномысска. Они организовали мобильные пункты обогревов на вездеходе «Нефаз». В случае необходимости водителей поят горячим чаем и помогают вытаскивать из сугробов застрявший транспорт.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161208/spasateli_dezhuryat_na_zasnezhennykh_trassakh_stavropolya_pomoga_98658.html
Фотография к статье Спасатели дежурят на заснеженных трассах Ставрополья, помогая водителям
Спасатели дежурят на заснеженных трассах Ставрополья, помогая водителям
Спасатели дежурят на заснеженных трассах Ставрополья, помогая водителям
Фото пресс-службы ПАСС СК
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