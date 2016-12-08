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8 декабря 2016 г.

Пожар в продуктовом магазине потушили в Ставрополе

Пожар в продуктовом магазине в Ставрополе

Ранним утром 8 декабря в Ставрополе на улице Ленина 431/21 произошел пожар в продуктовом магазине на площади в 50 квадратных метров. По информации МЧС края, горела кровля и перекрытие.

Потушили возгорание спустя час после сообщения о ЧП, не дав огню перекинуться в соседний магазин с лакокрасочными товарами. Причина происшествия и материальный ущерб устанавливаются. В ликвидации происшествия участвовали 14 человек с привлечением четырех единиц техники.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161208/pozhar_v_produktovom_magazine_potushili_v_stavropole_98652.html
Фотография к статье Пожар в продуктовом магазине потушили в Ставрополе
Пожар в продуктовом магазине в Ставрополе
Пожар в продуктовом магазине в Ставрополе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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