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8 декабря 2016 г.

Памятные знаки «75 лет битвы за Москву» получат два ветерана из Ставрополя

Памятные знаки «75 лет битвы за Москву»

5 декабря в России отметили 75-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это сражение стало одним из решающих в Великой Отечественной войне. К празднованию годовщины Правительство России учредило памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву». Им наградили около 10 тысяч человек. Двое из них – наши земляки. По поручению краевого министерства труда и социальной защиты населения представители администрации Ставрополя вручили памятные награды ветеранам Ставрополя Александре Александровне Буневич и Федору Ивановичу Какурину. В далекий 1941-й год они сражались за столицу.

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161208/pamyatnye_znaki_75_let_bitvy_za_moskvu_poluchat_dva_veterana_iz__98655.html
Фотография к статье Памятные знаки «75 лет битвы за Москву» получат два ветерана из Ставрополя
Памятные знаки «75 лет битвы за Москву»
Памятные знаки «75 лет битвы за Москву»
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