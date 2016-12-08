Памятные знаки «75 лет битвы за Москву» получат два ветерана из Ставрополя

5 декабря в России отметили 75-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это сражение стало одним из решающих в Великой Отечественной войне. К празднованию годовщины Правительство России учредило памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву». Им наградили около 10 тысяч человек. Двое из них – наши земляки. По поручению краевого министерства труда и социальной защиты населения представители администрации Ставрополя вручили памятные награды ветеранам Ставрополя Александре Александровне Буневич и Федору Ивановичу Какурину. В далекий 1941-й год они сражались за столицу.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161208/pamyatnye_znaki_75_let_bitvy_za_moskvu_poluchat_dva_veterana_iz__98655.html