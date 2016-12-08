Открытие курортного сезона на КМВ будет не хуже фестиваля в Сан-Ремо?

С будущего года власти края планируют открытие курортного сезона одновременно во всех городах-курортах КМВ и превращение его в ожидаемое культурное явление наподобие фестиваля в Сан-Ремо.

Такую идею озвучила в Кисловодске на заседании координационного совета по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина.

Министр культуры края Татьяна Лихачева сообщила, что за 10 месяцев нынешнего года Ставрополье уже посетили 1 миллион 70 тысяч человек, что на 4,7 процента больше аналогичного периода 2015 года. Всего же до конца года, по прогнозным оценкам, туристский поток на Ставрополье достигнет уровня 1400000 человек.

Основу туристского потенциала края составляют 138 санаториев и 344 гостиницы. Емкость номерного фонда как санаториев, так и гостиниц постоянно расширяется. В течение последних лет введено в эксплуатацию более трех тысяч мест. В этом сегменте доля Ставрополья на отечественном рынке превышает 16 процентов.

В уходящем году министерство совместно с Ростуризмом продолжило реализацию проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма». Различными формами обучения охвачено более 500 человек.

2016 год стал ударным и по продвижению туристского продукта. Делегации Ставропольского края приняли участие в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе и за пределами России. Это в полтора раза больше, чем в 2015-м. Один из результатов этой деятельности – продление рейса Минеральные Воды – Новосибирск до марта 2017 года, тогда как изначально он планировался только на летнюю навигацию. Ныне туристические компании Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края активно предлагают туры на Ставрополье.

Так, краевым министерством культуры совместно с ООО «Лайт» подготовлен тур выходного дня «Русские усадьбы Юга России», куда включено посещение дома-музея Лермонтова и музея-усадьбы Ярошенко. В 2016-м было организовано 156 экскурсионных поездок, в которых приняли участие более трех тысяч детей.

Развивается и событийный туризм. Так, был организован фестиваль «Отдыхай на Ставрополье», который объединил развлекательную и спортивную часть. На Новом озере Кисловодска состоялись традиционные гонки на внедорожниках. В этом году в них впервые включили заезд на кубок губернатора Ставропольского края. Широкий общественный резонанс имел международный форум минеральных водных источников, который прошел в Пятигорске.

Пафос доклада министра культуры несколько остудило замечание руководителя депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» Думы Ставропольского края Валентина Аргашокова.

– Конечно, хорошо, что в этом году на Ставрополье будет 1 миллион 400 тысяч туристов, но не надо забывать, что до 1995 года курорты Кавминвод ежегодно принимали в среднем по 5 миллионов отдыхающих.

В этой связи депутат остро поставил вопрос о доступности санаторно-курортного оздоровления на Кавминводах для россиян со средним уровнем доходов. Помимо проживания и лечения в здравницах на это весьма существенно влияет стоимость железнодорожных и авиабилетов, а также затраты на питание. Но если вопросы льготных тарифов на транспорте решаются на федеральном уровне, то существенно удешевить питание в санаториях, а следовательно, и стоимость путевок можно и на краевом уровне. Для этого достаточно вернуться к практиковавшейся в советское время системе. Тогда в Предгорном районе, чьи земли окружают города-курорты КМВ, были созданы сельхозпредприятия для снабжения здравниц всеми основными продуктами питания. Если сейчас наладить прямые поставки продуктов с полей и ферм в санатории, минуя всех посредников, то это, по мнению депутата, позволит в три раза удешевить питание отдыхающих.

В свою очередь, вице-премьер ПСК Ирина Кувалдина, основываясь на собственном опыте, рассказала об изъянах в организации приема гостей. Приехав поздно вечером на крупный форум, который проходил в Кисловодске, она не стала предъявлять удостоверение члена правительства края, а решила поселиться на тех же основаниях, что и остальные делегаты. Ирина настолько живо описала мытарства, которые претерпевают неурочные гости иных здравниц Кавминвод, что член краевой Общественной палаты Виталий Михайленко встал и потребовал директоров санаториев, где такие порядки, гнать в три шеи. Кстати, главных врачей и директоров нередко назначают келейно, без всякого согласования с региональными и муниципальными властями, и в этой связи Виталий Михайленко предложил просить губернатора провести встречу с собственниками ведомственных санаториев.

Заместитель министра культуры СК Юлия Косарева доложила о предложениях, которые власти Ставрополья предлагают включить в Стратегию развития санаторно-курортного комплекса РФ. Суть одного из предложений состоит в том, что если государство направит 200 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры курортов КМВ, то это позволит оздоравливать значительно больше россиян. А увеличение продолжительности жизни, соответственно, даст основания для пересмотра пенсионного возраста в стране.

С такой постановкой вопроса категорически не согласен руководитель профсоюзного курортного холдинга на КМВ, депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко. Он заявил, что говорить об увеличении пенсионного возраста можно только после того, как средняя продолжительность жизни в стране достигнет 75 лет. Что же касается 200 миллиардов рублей, необходимых для развития инфраструктуры, то выделить их из бюджета без всяких условий – обязанность государства, поскольку курорты КМВ являются федеральными. Николай Мурашко поднял и еще ряд животрепещущих тем. По его данным, приехать долечиться на курортах КМВ хотели бы 6 миллионов россиян, но позволить себе это может только 1 миллион. Руководитель профсоюзного курортного холдинга предложил путь разрешения этой коллизии. Он напомнил, что в советское время 100 процентов приезжавших в здравницы Кавминвод имели на руках направление врача на санаторно-курортное лечение. Сейчас из отдыхающих в санаториях по направлению практической медицины оздоравливается лишь 8 процентов. По мнению Николая Мурашко, следует восстановить связь практической медицины и санаторно-курортного комплекса КМВ. А со стороны государства необходимо предоставить налоговые преференции тем гражданам, которые едут долечиваться в санатории по направлениям врачей.

На заседании также рассмотрели презентацию обновленного туристического портала Ставропольского края и проект развития паломнического туризма, подготовленный совместно с представителями Пятигорской и Черкесской епархии. А по его итогам члены координационного совета приняли решение с конкретными рекомендациями главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств.

http://www.stapravda.ru/20161208/otkrytie_kurortnogo_sezona_na_kmv_budet_ne_khuzhe_festivalya_v_s_98624.html