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8 декабря 2016 г.

Ограничение движения в Новоалександровском районе Ставрополья сняты

Зимняя дорога – трасса Кавказ

Как мы уже сообщали, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Новоалександровского района 7 декабря в 14 часов было введено временное ограничение движения на автодороге «Новоалександровск – станица Григорополисская» со 2- го по 35- й километр.

В 16 часов 30 минут ограничения были сняты для большегрузного и легкового транспорта, в 17 часов 30 минут для пассажирского. Проезжая  часть очищена от образовавшейся наледи и снежных накатов, снегоуборочная техника продолжает работу в постоянном режиме.

Наряды ДПС следят за состоянием автодорог региона, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161208/ogranichenie_dvizheniya_v_novoaleksandrovskom_rayone_stavropolya_98644.html
Фотография к статье Ограничение движения в Новоалександровском районе Ставрополья сняты
Зимняя дорога – трасса Кавказ
Зимняя дорога – трасса Кавказ
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК
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