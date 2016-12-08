На Ставрополье стало больше прибыльных промышленных предприятий

Предварительные итоги работы промышленного комплекса обсудили участники объединенного заседания Совета по промышленности и Общественного совета министерства энергетики, промышленности и связи края в четверг.

Как прозвучало, нынешний год для нашей промышленности выдался неплохим. Прибыльными в крае являются 74,5% промышленных предприятий, тогда как год назад их было около 70%. Объём отгруженной продукции так же вырос и побил все прежние рекорды, составив 260 миллиардов рублей против 220 прошлогодних миллиардов.

Министр Виталий Хоценко рассказал, что в текущем году девять заводов, работающих на территории края, расширили производство. Где -то это сделали за счет введения в эксплуатацию новых производственных линий, а где-то открыли новые цеха. Кроме того, в крае заработали два новых промышленных предприятия, а к концу года планируется запуск еще одного – Невинномысского радиаторного завода.

Также в ходе совещания его участники обсудили меры государственной поддержки промышленных предприятий, в том числе создание регионального Фонда развития промышленности. Организация будет работать на сходных с федеральным Фондом условиях. Основным направлением его деятельности станет льготное кредитование бизнеса с минимальной ставкой – под 5% годовых. Преимущества получат проекты по локализации производства – то есть предприятия, готовые обеспечить нашу промышленность компонентами, которые раньше завозились из других регионов или из-за границы. Региональный Фонд будет давать кредиты как самостоятельно, так и на условиях софинансирования с Фоном развития промышленности РФ.

http://www.stapravda.ru/20161208/na_stavropole_stalo_bolshe_pribylnykh_promyshlennykh_predpriyati_98666.html