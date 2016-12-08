Машинки, домики и коляски для малышей смастерили юные умельцы в Невинномысске
Модели машин «Жигули», «Нива», игрушечные коляски для кукол и макеты дома – все это смастерили в Невинномысске младшеклассники в ходе конкурса начально-технического моделирования. Он прошел на базе городского Дворца детского творчества. Жюри конкурса оценивало, насколько ровно и аккуратно вырезаны выкройки и лекала, сделаны сгибы по контуру, склеены фигуры.
В командном зачете первое место по итогам конкурса завоевала средняя школа №11. Также были предусмотрены и индивидуальные номинации. Лучшие юные мастера получили почетные грамоты.
Впервые подобный конкурс, которому дали название «Мастерок», прошел в городе химиков более четверти века назад. Основная цель «Мастерка» – пропаганда технического творчества и поиск талантливых детей.