Художник Сергей Паршин стал «ПеРСОной» на встрече со студентами СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете прошло ток-шоу «ПеРСОна», которое с 2013 года запустила кафедра рекламы и связей с общественностью (РСО). Каждый раз гостями встречи становятся известные жители края — художники, спортсмены, преподаватели. В предновогоднем выпуске со студенческой аудиторией встретился председатель регионального отделения Союза художников России Сергей Паршин.

Важно сказать, что ток-шоу «ПеРСОна» всегда проходит в дружеской атмосфере. Разговор состоит из нескольких частей-рубрик, которые помогают лучше узнать гостя: «Блиц-опроса», «Профессиональных вопросов», «Немного о личном» и «Мнения о...». В последней герой выбирает конверт, где описан какой-то факт и высказывает свое отношение на этот счет.

На встречу с Сергеем Николаевичем пришло много интересующихся искусством, и, судя по частоте вопросов, герой был интересен молодой публике. А в конце встречи вообще появилось стойкое ощущение, что художник наш давний знакомый, а мы сидим у него гостях, где обитают собака Глаша и зеленые тапочки. Сергей Паршин рассказал, что математика – нелюбимый со школьной скамьи предмет. А наличие 170 древнеримских монет и набор дореволюционных бутылок дома хозяин называет «легким коллекционированием».

Сергей Паршин всегда хотел быть художником, хоть раньше и предположить не мог, что на его счету будет 30 экспозиций в разных странах мира. Гость с ностальгией вспоминал то время, когда занимался оформлением огромных плакатов. «Очень любил коммунистов за то, что они эти плакаты заказывали! Неделя напряженной работы приносила неплохие средства, удавалось хорошо заработать». До 1991-го государство вообще поддерживало художников, закупало их картины, рассказывал он: «Сегодня же люди искусства никому не нужны». Но так как «художник хочет есть», то Сергей Паршин часто выставляется в галереях за рубежом, иногда приходиться уступать в чем-то публике.

Свой стиль творчества С. Паршин называет романтическим символизмом. Слайды на экране с изображением некоторых картин сопровождались комментариями мастера об истории их написания. Он рассказал, что все его полотна созданы впечатлениями – о цветах, о людях, особенно о стариках: «Мне нравится писать морщинистые лица». Одна из таких его картин о слепом ветеране, который на ощупь «рассматривает» медали. Или «Калмык» – картина, в которой мужчина с длинными развевающимися волосами величественно смотрит вдаль.

Сергей Паршин перечислил и своих любимых художников, а заодно просветил аудиторию об интересных фактах биографии Айвазовского, Рублева, Сурикова и Попкова. Последнего он назвал «художником без кожи», и попросил «загуглить», дабы узнать побольше об этом удивительном человеке. Главная их особенность, и вообще настоящего художника, по мнению Сергея Паршина, – неповторимость. Нельзя быть чем-то вторичным. И Сергей Паршин, художник со своим неповторимым стилем, уже миновал этой участи. А завтра он с энтузиазмом заядлого путешественника отправиться странствовать по городам и весям: сначала Кисловодск, затем Пятигорск. Как он сам сказал, хочет прожить молодость, которой у него не было.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161208/khudozhnik_sergey_parshin_stal_personoy_na_vstreche_so_studentam_98648.html