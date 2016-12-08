Федеральных средств на борьбу с ВИЧ Ставрополью выделяют меньше

Сокращение средств, выделяемых краю из федерального бюджета на обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C обсуждали на очередном заседании комитет Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ, под председательством Валентины Муравьёвой в прошлый вторник.

Заместитель председателя комитета Артур Насонов обратился к представителям исполнительной власти с предложением о поиске решения этого вопроса.

Как известно, в ряде регионов нашей страны сложилась опасная ситуация с распространением ВИЧ и других заболеваний, и потому, по мнению законодателя, экономить на здоровье и профилактике недопустимо в таких условиях. Эта позиция нашла поддержку и у депутатов, и у краевого министерства здравоохранения.

На заседании также было подписано Соглашение о взаимодействии между комитетом и Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Валентина Муравьева отметила, что в недавнем Послании президента Федеральному Собранию были поставлены задачи в сфере образования, которые касаются повышения его качества, поднятия престижа профессии учителя, создание дополнительных мест в школах с целью ликвидации обучения детей во 2 и 3 смены и другие важные вопросы:

– Нам предстоит совместно с краевой исполнительной властью, органами местного самоуправления, общественными объединениями совершенствовать действующую нормативную правовую базу по данным направлениям. Здесь мы рассчитываем и на активное участие в этой работе профсоюзных организаций, – подчеркнула председатель комитета.

http://www.stapravda.ru/20161208/federalnykh_sredstv_na_borbu_s_vich_stavropolyu_vydelyayut_mensh_98646.html