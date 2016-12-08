Следственным отделом по Пятигорску СУ СК РФ по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии.

По данным следствия, летом этого года 9-летняя девочка с родственниками неоднократно приходила в гости к соседу. Под предлогом просмотра «мультиков» он уводил ее в спальню, где насиловал. Проведена психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой у обвиняемого диагностировано расстройство сексуального предпочтения – педофилия. Уголовное дело передано в суд.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161208/diagnoz__pedofiliya_ustanovlen_u_zhitelya_pyatigorska_98657.html