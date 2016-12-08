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8 декабря 2016 г.

700 студентов-новичков объединил гала-концерт «Молодые таланты» в СтГАУ

ХХХIII гала-концерт «Молодые таланты» – самое масштабное творческое мероприятие Ставрополького аграрного университета в 2016 году

Девять факультетов, 700 участников объединил ХХХIII гала-концерт «Молодые таланты» – самое масштабное творческое мероприятие Ставропольского аграрного университета в 2016 году.

Дебют студентов-новичков на сцене Дворца культуры и спорта оказался ошеломительным. По традиции в этом концерте, пройдя строгий факультетский кастинг, пробуют свои силы в различных творческих направлениях те, кто только три месяца назад влился в аграрное братство. В великолепном действе гармонично сплетались воедино танцевальный «Венок дружбы», выступления вокалистов и студенческого хора, фланкир с шашками, театр теней, гитарное соло, хип-хоп и восточные танцы.

Трёхчасовой масштабный фестиваль вновь показал, что вуз год от года прирастает талантами. Недаром система развития студенческого творчества Ставропольского ГАУ в 2016 году была признана одной из лучших в стране.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161208/700_studentovnovichkov_obedinil_galakontsert_molodye_talanty_v_s_98659.html
Фотография к статье 700 студентов-новичков объединил гала-концерт «Молодые таланты» в СтГАУ
ХХХIII гала-концерт «Молодые таланты» – самое масштабное творческое мероприятие Ставрополького аграрного университета в 2016 году
ХХХIII гала-концерт «Молодые таланты» – самое масштабное творческое мероприятие Ставрополького аграрного университета в 2016 году
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