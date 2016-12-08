700 студентов-новичков объединил гала-концерт «Молодые таланты» в СтГАУ
Девять факультетов, 700 участников объединил ХХХIII гала-концерт «Молодые таланты» – самое масштабное творческое мероприятие Ставропольского аграрного университета в 2016 году.
Дебют студентов-новичков на сцене Дворца культуры и спорта оказался ошеломительным. По традиции в этом концерте, пройдя строгий факультетский кастинг, пробуют свои силы в различных творческих направлениях те, кто только три месяца назад влился в аграрное братство. В великолепном действе гармонично сплетались воедино танцевальный «Венок дружбы», выступления вокалистов и студенческого хора, фланкир с шашками, театр теней, гитарное соло, хип-хоп и восточные танцы.
Трёхчасовой масштабный фестиваль вновь показал, что вуз год от года прирастает талантами. Недаром система развития студенческого творчества Ставропольского ГАУ в 2016 году была признана одной из лучших в стране.