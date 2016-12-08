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8 декабря 2016 г.

32 комплекта функциональной мебели получил роддом Невинномысска

Наборы современной функциональной мебели получило родильное отделение городской больницы Невинномысска. Мебель приобретена благодаря социальному партнерству лечебного учреждения и филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

Кровати для беременных и пациенток послеродового отделения, тележки и кроватки для новорожденных, пеленальные столы, тумбочки, стулья – всего в роддом поступило 32 мебельных комплекта. Они изготовлены с учетом потребностей подопечных родильного дома. Так, у медицинских кроватей предусмотрена удобная регулировка угла наклона головной секции.

Всего за год в роддоме Невинномысска принимают до двух тысяч родов. И такой еще отрадный факт: число малышей, появляющихся на свет в городе химиков, растет.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161208/32_komplekta_funktsionalnoy_mebeli_poluchil_roddom_nevinnomysska_98669.html
Фотография к статье 32 комплекта функциональной мебели получил роддом Невинномысска
32 комплекта функциональной мебели получил роддом Невинномысска
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