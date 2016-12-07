Житель Минвод осужден за убийство на детской площадке

В Минеральных Водах направлено в суд уголовное дело по факту покушения на убийство и убийства. Некто С. Горелов С.С., на детской игровой площадке, конфликтовал со знакомыми. Инцидент закончился дракой, во время которой он распылил из баллона слезоточивый газ в глаза противникам. А после этого нанес им несколько колюще-режущих ран. Один из потерпевших скончался на месте преступления. Второй — доставлен больницу и вылечен, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/zhitel_minvod_osuzhden_za_ubiystvo_na_detskoy_ploschadke_98634.html