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7 декабря 2016 г.

В Ставропольской кадетской школе в День воинской славы России прошел урок мужества

Урок мужества в 9К классе Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова.

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошли уроки мужества, посвященные началу контрнаступления в битве под Москвой. За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями.

Именно эта битва явилась началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, кадетские классы готовились к этому памятному дню и провели его не только за партой, но и создали упрощенную реконструкцию боев под Москвой.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161207/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_v_den_voinskoy_slavy_rossii_pro_98622.html
Фотография к статье В Ставропольской кадетской школе в День воинской славы России прошел урок мужества
Урок мужества в 9К классе Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова.
Урок мужества в 9К классе Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова.
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова
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