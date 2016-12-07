В Ставропольской кадетской школе в День воинской славы России прошел урок мужества

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошли уроки мужества, посвященные началу контрнаступления в битве под Москвой. За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями.

Именно эта битва явилась началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, кадетские классы готовились к этому памятному дню и провели его не только за партой, но и создали упрощенную реконструкцию боев под Москвой.

http://www.stapravda.ru/20161207/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_v_den_voinskoy_slavy_rossii_pro_98622.html