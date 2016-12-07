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7 декабря 2016 г.

В ПГУ состоялся фестиваль творчества первокурсников

В ПГУ состоялся фестиваль творчества первокурсников

Фестиваль-конкурс творчества первокурсников «Зеленое яблоко» в нынешнем году году прошел в Пятигорском государственном университете в 16-й раз, сообщила пресс-служба служба вуза. Были показаны 9 ярких разножанровых программ, в которых приняли участие 337 студентов. Около месяца жюри, отбирало лучшие номера из 133 представленных на конкурс. В программу гала-концерта фестиваля «Зеленое яблоко – 2016» вошли 38 лучших номеров.

Обладателями главного командного приза, «Красного яблока», стали две студенческие команды: Института лингвистики, коммуникационного менеджмента и информационных технологий и Высшей школы политического управления и инновационного менеджмента. Звания лауреатов и дипломантов в области вокального, театрального, инструментального мастерства и хореографической подготовки удостоены 40 студентов. Специальный приз за активное участие в подготовке и проведении фестиваля получил Юридический институт.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161207/v_pgu_sostoyalsya_festival_tvorchestva_pervokursnikov_98627.html
Фотография к статье В ПГУ состоялся фестиваль творчества первокурсников
В ПГУ состоялся фестиваль творчества первокурсников
В ПГУ состоялся фестиваль творчества первокурсников
Фото пресс-службы ПГУ
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