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7 декабря 2016 г.

В Новоалександровском районе ограничено движение для всех видов транспорта

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Новоалександровского района вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта. Оно действует на автодороге «Новоалександровск – станица Григорополисская» со 2-го по 35-й километр. Объездной дороги этого участка нет.

На проезжей части — гололед, образовались снежные накаты. Работает снегоуборочная техника, проезжую часть посыпают песчано-гравийной смесью. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/v_novoaleksandrovskom_rayone_ogranicheno_dvizhenie_dlya_vsekh_vi_98637.html
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