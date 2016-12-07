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7 декабря 2016 г.

В Георгиевском районе у троих жителей изъяты наркотики

За прошедшие сутки сотрудники отдела МВД России «Георгиевский» выявили 3 факта незаконного оборота наркотиков и изъяли их в общей сложности более килограмма. У 32-летнего жителя Георгиевска, например, обнаружился целый мешок с на марихуаной. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/v_georgievskom_rayone_u_troikh_zhiteley_izyaty_narkotiki_98626.html
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